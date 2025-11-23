«Выглядит как адская нейросеть»: молодежь США внезапно «сошла с ума» по культовому советскому ужастику – жалуются на «детские травмы»

Неожиданный тренд: культовый советский фильм ужасов «Вий» (1967) завоевал сердца западных молодых зрителей. Стриминг‑сервис Eternal Family выложил трейлер картины в X — и тот «взорвал» соцсеть: тысячи лайков, бурные обсуждения и море восторженных (а порой ошарашенных) комментариев.

Многие в шоке от визуальной стилистики фильма. Американская аудитория то и дело сравнивает «Вий» с продуктами нейросетей: зрители пишут, что картина «выглядит как адская нейросеть или психоделический AI‑клип».

Часть комментаторов и вовсе открывает для себя классику советского кино через призму современности.

«Настолько креативный фильм для своего времени. Потрясающе!», «Старые русские фильмы недооценены».

Некоторые пользователи даже делятся личными историями: признаются, что «Вий» когда‑то разбудил их детские страхи, а кого‑то буквально «травмировал в детстве».

Нашлось место и литературным отсылкам. Один из зрителей отметил, что сама повесть Гоголя производит жуткое впечатление — наряду с «Портретом» она входит в число редких произведений, которые действительно напугали его во время чтения.

Есть и те, кто бросился на поиски похожих советских картин. Таким зрителям, например, советуют обратить внимание на «Вечера на хуторе близ Диканьки»: по мнению автора комментария, там нет откровенных ужасов, но атмосфера очень близка к «Вию».

Судя по реакции молодежной публики, это только начало «второго пришествия» «Вия» в мировой культурный контекст. Фильм доказал, что качественные ужастики не стареют, даже если сняты 60 лет назад.

