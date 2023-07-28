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Выглядит хуже соседа-бездельника: Нагиев совсем перестал за собой следить (фото)

28 июля 2023 20:00
Выглядит хуже соседа-бездельника: Нагиев совсем перестал за собой следить (фото)

Состояние звезды вызывает опасения.

Дмитрий Нагиев переживает не лучшие времена. Актер и телеведущий заметно сбавил обороты и отказывается от новых предложений по работе. К тому же он страдает от депрессии и совсем запустил себя.

Артист нечасто выходит на связь с фанатами в социальных сетях, поэтому его новая публикация привлекла к себе немало внимания. Нагиев запечатлел себя среди берез, но его внешний вид оставлял желать лучшего.

На звезде был растянутый свитер и «уставшая» бейсболка. Под глазами у небритого актера красовались огромных размеров мешки. В целом Нагиев выглядел хуже соседа-бездельника.

Интернет-пользователи осудили небрежность ведущего и его наплевательское отношение к себе. Вот только оправдываться перед поклонниками Нагиев изначально нужным не посчитал и оставил к посту лаконичную подпись:

«Я не знаю, что вам сказать».

Выглядит хуже соседа-бездельника: Нагиев совсем перестал за собой следить (фото)
Фото: legion-media.ru, unsplash.com, Социальные сети
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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