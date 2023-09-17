Выглядеть так в 61 — противозаконно: фигура матери Равшаны Курковой произвела фурор

Недавно Равшана Куркова вышла в свет со своей мамой, актрисой Рано Кубаевой. Женщине уже почти 62 года, однако выглядит она гораздо моложе. Отдельного восторга заслуживает идеальная фигура артистки.

У Рано Кубаевой нет ни грамма лишнего веса, она сохранила такую же стройность, как и в молодости. Секрет такой потрясающей формы прост. Как призналась актриса, она всегда старалась питаться правильно.

В ее рационе нет вредных продуктов или фастфуда, хотя и ей иногда хочется сосисок или чего-то подобного, но Кубаева не поддается искушениям.

А вот со спортом моложавая артистка на Вы. Она рассказала, что вообще не занимается физкультурой. Единственное, что Рано Кубаева делает для своего тела, — это регулярно проходит курсы массажа. По ее словам, если найти грамотного специалиста, то он сможет «слепить» красивую форму.