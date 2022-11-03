«Выглядеть так в 57 — неприлично»: Ирина Безрукова засветилась на публике

Ирина Безрукова по праву считается одной из самых красивых актрис отечественного кинематографа. И с возрастом артистка не собирается терять это звание. Напротив, с каждым годом она лишь хорошеет.

Недавно звезда засветилась на публике и приятно удивила поклонников. Видео своего выхода в свет актриса опубликовала в социальных сетях. Безрукова прогуливалась по улице, наслаждаясь игрой музыкантов.

«Музыка улиц. Люблю такую творческую атмосферу», — подписала ролик знаменитость.

Подписчики Ирины наслаждались не столько атмосферой, сколько внешностью артистки. В комментариях экс-супругу Сергея Безрукова засыпали комплиментами.

«Француженка», «Ваши образы всегда восхитительны», «Вы удивительный пример стойкости и женственности», «Выглядеть так в 57 неприлично», — отметили фолловеры.

К слову, в одном из интервью актриса призналась, что старается вести здоровый образ жизни, полностью исключая крепкие напитки и табак. А вот спортом звезда занимается редко, предпочитая ему сон. Что же касается уколов красоты, то однажды Безрукова прибегла к этой процедуре, но впоследствии от нее отказалась.