Выглядела жалко и истерично: за какое платье высмеяли принцессу Диану

Биографы и поклонники принцессы Дианы прекрасно знают эпизод с «платьем мести». Именно так вездесущие британские журналисты окрестили платье, в котором леди Ди впервые появилась на публике летом 1994 года — в тот самый вечер, когда будущий король Карл III публично признался в многолетнем романе с Камиллой Паркер-Боулз.

По слухам, «маленькое черное платье» для коктейлей, сшитое дизайнером Кристиной Стромболиан, Диана приобрела еще за несколько лет до того, как о неверности Чарльза стало известно. Все это время оно ожидало в гардеробе принцессы Уэльской подходящего часа.

Окружающие, впрочем, совершенно не оценили наряд леди Ди. По их мнению, появляться в подобной одежде на садовой вечеринке можно только в том случае, если женщина овдовела и носит траур по ушедшему из жизни супругу. Иначе это смотрится как дешевый эпатаж и может вызвать только удивление. А кто-то очень метко заметил, что на самом деле «платье мести» превратилось в «платье отчаяния».