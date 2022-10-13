Выглядела как опустившаяся на дно: Гузеева шокировала Рязанова на кинопробах

Дебютной ролью Ларисы Гузеевой стало появление в ленте Эльдара Рязанова «Жестокий романс». Роль сразу же прославила молодую артистку, однако, как выяснилось, она могла и не оказаться в фильме из-за своего внешнего вида.

По словам Гузеевой, в то время она одевалась весьма вызывающе. Артистка носила рваные джинсы и стоптанные сандалии, делала себе яркий маникюр, а в волосы вплетала денежные купюры и курила сигареты. И ради проб у прославленного режиссера она не стала переодеваться.

Экстравагантный образ шокировал всю съемочную группу. Рязанов первое время сомневался, что артистка подойдет на роль, однако после того, как ее переодели и причесали, он сразу понял, что перед ним идеальная Лариса Огудалова.

В итоге Рязанов не ошибся. Гузеева прекрасно вжилась в роль и после выхода фильма стала всесоюзной звездой.