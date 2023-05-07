Выглядела еле живой: какая была последняя роль у сошедшей с ума звезды фильма «Летят журавли»

Татьяна Самойлова — успешная актриса с незавидной судьбой. Артистка страдала от серьезных проблем со здоровьем и не раз становилась пациенткой психиатрической клиники.

Впервые у звезды фильма «Летят журавли» обнаружили нервное расстройство после того, как ее брат Алексей пострадал в уличной драке. Родственник актрисы поправился, а вот она сама уже никогда не была прежней.

Алексей признался, что впоследствии его сестра сошла с ума и была вынуждена несколько раз в год проходить лечение, но результатов оно не давало. Несмотря на свое плачевное состояние, Самойлова не бросила любимую профессию и снималась в кино.

Последний проект с ее участием вышел на экраны в 2009 году. Артистка получила маленькую роль в драме «Нирвана». Поклонники не без сожаления отмечают, что в кадре Татьяна Евгеньевна выглядела еле живой. Спустя пять лет после премьеры картины знаменитость ушла из жизни. Ей было 80 лет.