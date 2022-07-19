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Выехать за границу не смог: вот что известно о состоянии Юдашкина

19 июля 2022 19:02
Выехать за границу не смог: вот что известно о состоянии Юдашкина

Поклонники переживают за прославленного дизайнера.

Валентин Юдашкин предпочел не поздравлять лично свою дочь Галину с рождением наследницы. Как уверены фанаты, от поездки модельер был вынужден отказаться по состоянию здоровья.

Несколько недель назад дочь Юдашкина, которая вот уже три года живет в Гонконге, стала мамой. В честь знаменательного события вся семья решила встретиться доме у молодой семьи, о чем рассказала избранница модельера Марина в своих социальных сетях. Однако, как оказалось, Валентин Юдашкин пропустил важное событие.

По данным портала Woman.ru, причина отсутствия дизайнера заключается в его тяжелом состоянии здоровья. Дело в том, что он уже несколько лет борется с онкологией, поэтому, вероятнее всего, врачи запретили ему резкую смену климата и настолько долгий и мучительный перелет.

Сам Юдашкин никак не комментирует ситуацию. Пока неизвестно, когда именно он сможет познакомиться со своей внучкой, которую родители назвали необычным именем Агата Ариелла.

Фото: Legion-Media
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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