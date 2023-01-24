Выдумка американцев потрясла: что поразило звезду СССР за границей

Людмила Савельева была одной из тех советских актрис, которым посчастливилось побывать во многих зарубежных странах. Особенным для артистки стал визит в США, который случился в далеком 1969-м.

Тогда знаменитость отправилась на церемонию вручения такой престижной кинонаграды, как «Оскар». Среди пяти претендентов на статуэтку была картина Сергея Бондарчука «Война и мир», в которой Савельевой довелось воплотить Наташу Ростову. К слову, именно лента советского режиссера и одержала победу.

На церемонию артистка явилась в шикарном белом платье, которое произвело на всех большое впечатление. Как оказалось, этот наряд актриса не привезла с собой — специально для нее его придумали американцы. Такая выдумка поразила звезду СССР до глубины души.

Савельева призналась, что больше то платье ни разу не надевала, а бережно хранила в шкафу. Правда, потом все же поддалась на уговоры подруги и одолжила наряд ей, не зная, что обратно его уже не получит.