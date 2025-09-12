Меню
«Выдержка серийного убийцы»: Мерьем Узерли рвалась вернуться в «Великолепный век» — но ей грубо дали от ворот поворот

12 сентября 2025 07:00
Причем с режиссерами даже не советовались.

Когда в 2013 году Мерьем Узерли спешно покинула «Великолепный век», это стало шоком для поклонников и ударом по съемочной команде. Актриса улетела из Стамбула, не закончив работу над третьим сезоном, а позже объяснила свое поведение эмоциональным выгоранием. Но быстро «переобулась».

Для фанатов уход Узерли означал не только потерю любимой Хюррем, но и серьезные изменения в будущем сериала: на ее место взяли Вахиде Перчин, что сразу вызвало раскол аудитории.

Часть зрителей приняла смену спокойно, другие (в том числе и некоторые режиссеры «Великолепного века») восприняли это как предательство, а рейтинги четвертого сезона серьезно упали.

«Она подставила всю команду, испортила всю работу. Это было так неожиданно. Обычно в подобных ситуациях у меня выдержка серийного убийцы, но эта история стала исключением», — объяснял продюсер Тимур Савджи в интервью для YouTube-канала Simge Fıstıkoğlu.

Однако мало кто знает, что Узерли была готова вернуться к съемкам спустя некоторое время. Продюсер признавался, что актриса и ее брат пытались договориться о возобновлении работы. Но увы.

«Мерьем была готова вернуться, но я ответил: "Нет, все кончено, можешь не возвращаться"»

По словам шоураннера, обычно он спокойно реагирует на трудности на съемках, но уход Узерли он воспринял как серьезное предательство.

Конечно, осознание того, что возможность возвращения «той самой Хюррем» была, но не состоялась по принципиальной позиции продюсера, добавляет истории сериалу щепотку «что было бы, если…». А фанатам остается лишь гадать, как бы выглядел четвертый сезон с настоящей Хюррем в кадре.

Фото: Кадр из сериала «Великолепный век»
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
