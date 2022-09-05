Выдержал полтора года: сын Маршала сбежал из Америки не просто так

Наследник Александра Маршала Артем Миньков появился на свет в Лос-Анджелесе в 1997 году. В то время рок-музыкант как раз проживал в Штатах. Но, несмотря на американское гражданство, жизнь за рубежом у Артема не сложилась. Детство он провел в России, а в 2012 году вновь уехал в США, чтобы получить образование в старшей школе. Однако выдержал в Америке Миньков лишь полтора года, после чего буквально сбежал назад.

Молодой человек признавался, что жизнь за границей сильно отличается от той картинки, которую показывают в кино. Эмигрантов там никто не ждет, поэтому им предлагают чаще всего неквалифицированную работу — например, должность посудомойщика. Кроме того, Артем подчеркнул, что не нашел у американцев важных ему человеческих качеств, душевности и радушия. Зато русские люди импонируют ему по ментальности. Об этом пишет издание «Аргументы и Факты ».

Сейчас Миньков занимается музыкой в России. В отличие от отца, он выбрал рэп-направление и выступает под псевдонимом TRILLA.