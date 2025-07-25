«Выделялась скулами и губами алого цвета»: ИИ создал портрет Махидевран по историческим описаниям — сценаристы все же не промахнулись (фото)

Это тот случай, когда типажи и впрямь совпадают.

Актёрский состав «Великолепного века» оказался настолько гармоничным, что теперь трудно представить кого-то другого в ролях Сулеймана, Хюррем или Махидевран. Однако внешность персонажей в сериале не всегда совпадает с тем, как выглядели их исторические прототипы.

Ранее мы уже рассказывали, как на самом деле могли выглядеть султан Сулейман и Хюррем-султан, а также предполагали, какой могла быть их дочь Михримах.

А сегодня предлагаем взглянуть на образ Махидевран глазами её современников.

Как известно, вход в гарем был открыт только падишаху и евнухам. Но это не мешало обитателям дворца делиться впечатлениями — слухи всё равно просачивались наружу, становясь предметом обсуждения за его пределами.

Так, например, французский посол Ляфор, оказавшийся в Стамбуле во время приезда Махидевран и юного Мустафы, оставил заметку о внешности наложницы:

«Старшая жена нового султана заметно выше остальных женщин во дворце. Несмотря на то, что её тело и лицо были почти полностью скрыты под одеждой, всё же можно было разглядеть стройную фигуру и особенно изящные, тонкие запястья».

Чуть позже посол Брагинни делился наблюдением, что многие слуги гарема были в недоумении, почему султан предпочёл Махидевран Роксолану:

«Мать Мустафы выделялась на фоне соперницы своими огромными выразительными глазами, чёткими скулами и небольшими припухлыми губами насыщенного алого цвета. По мнению многих евнухов, именно она, племянница Валиде, считалась самой красивой женщиной во всей Османской империи».

Мы решили показать эти описания нейросети, чтобы посмотреть, как выглядел бы портрет Махидевран по свидетельствам очевидцев — и сравнить результат с образом актрисы в сериале.

Вот что получилось:

Сложно, конечно, с уверенностью судить, насколько этот портрет отражает внешность настоящей Махидевран. Мы опираемся лишь на отрывочные описания очевидцев и субъективные мнения современников, а не на фотографии или точные изображения.

Однако одно можно сказать точно — получившийся образ удивительно совпадает с экранной версией: перед нами стройная, утончённая женщина с хрупкими запястьями, выразительными глазами и тонкими, благородными чертами лица.

И в этом есть что-то символичное. Пусть точность портрета остаётся под вопросом, но эстетика, энергия и даже внутренняя гордость, читающаяся во взгляде, как будто передают суть Махидевран такой, какой её могли видеть современники и помнить слуги гарема.

Ранее мы писали: Маменькин сынок, султан на полставки, любовник на износ: «Великолепный век» не показал и половину правды о реальном шехзаде Мураде