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Выдающиеся формы и размеры: на Малахова в одних трусах даже смотреть неловко

11 июня 2023 09:15
Выдающиеся формы и размеры: на Малахова в одних трусах даже смотреть неловко

В Сеть попало пикантное фото знаменитости.

Даже в 51 год Андрей Малахов остается секс-символом для многих телезрительниц. Сегодня он предстает перед публикой исключительно в деловом стиле — в брючном костюме и галстуке. А раньше, на заре карьеры, позволял себе немало вольностей.

В молодости телеведущий был еще более горячим мачо. В Telegram-канале звезды есть его архивное фото, которое служит лучшим тому доказательством. Малахов позировал, выбрав довольно странный образ. Эффектный брюнет так и не смог определиться, холодно ему или жарко, поэтому красовался перед камерой в теплом свитере и одних трусах.

В таком прикиде Малахов уселся на пол кухни и принял эффектную позу. Снимок получился таким, что на него даже смотреть неловко. Ведущий не побоялся на всю страну продемонстрировать свои выдающиеся формы и размеры, впрочем, стесняться ему явно нечего.

эВыдающиеся формы и размеры: на Малахова в одних трусах даже смотреть неловко

Фото: Global Look Press, соцсети
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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