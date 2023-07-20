Выдающаяся пятая точка: Самбурская похвасталась аппетитными формами (пикантное фото)

Актриса Настасья Самбурская, известный адепт здорового образа жизни, выложила фотографию с очень выдающими формами, а именно с пышными ягодицами. Так как совсем недавно она делилась своей диетой и хвасталась сухой и подтянутой фигурой, можно предположить, что на снимке преображение для очередной роли.

Сама Настасья Самбурская написала на фото «Кардиган Би», демонстрируя обтянутые спортивными штанами свои сильно увеличившиеся «вторые 90». Можно предположить, что актриса просто бросила спорт и правильное питание, но аргументов в пользу этой теории мало. На всех последних снимках она была очень худенькой и спортивной, а набрать значительный вес за такой короткий срок очень сложно или вообще невозможно.

Кроме того, Самбурская давно отказалась от спиртного и продуктов с лактозой. Благодаря строгой диете она похудела до 58 килограммов, при этом рост звезды «Универа» достигает 1,77 метра. Таких впечатляющих результатов она добилась при помощи силы воли и соблюдения рекомендаций диетолога. Актриса всегда рассказывает, что у нее редко бывают срывы, потому что она очень мотивирована на результат. В начале пути Самбурская всегда представляет конечную цель, а это дает ей силы держаться.