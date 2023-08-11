Выдавали сеном и дровами: вскрылась правда о пенсиях в СССР

Власти СССР внимательно следили за уровнем жизни своих граждан. Многочисленные льготы, бесплатная медицина и образование — все это было доступно всем категориям граждан. Однако пенсии за годы честной работы получали далеко не все.

Как оказалось, вопрос с отчислениями стоял весьма остро для жителей отдаленных сел и деревень. Крестьяне, которые занимались сельским хозяйством, не получали никаких пенсий. Государство в течение многих лет помогало им только продуктами, дровами или сеном.

Так продолжалось до середины 60-х. Тогда руководство партии изменило свое отношение к этой категории граждан и ввело минимальные пенсии.

Так, по закону они получали лишь 12 рублей в месяц, а, например, палка колбасы стоила чуть больше двух рублей.

Отчисления подняли через 10 лет. В 70-х крестьяне получали уже 20 рублей, а в 80-х — 50. Однако это все равно были очень незначительные деньги, а жители городов могли похвастаться куда большими пенсиями.