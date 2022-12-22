Выдаст только голос: гляньте, что стало с рыжей Тоней из «Вечного зова» спустя 40 лет

Яна Друзь стала знаменитой благодаря саге «Вечный зов». Актриса сыграла повариху Тоню и моментально покорила зрителей своим обаянием.

До сих пор у большинства артистка ассоциируется с героиней из сериала «Вечный зов», хотя на ее счету множество интересных ролей. Так, она появилась в фильме своего супруга и признанного режиссера Давида Сафаряна «Жаркая страна, холодная зима». Ленту снимали 20 лет, и Друзь исполнила главную партию. Картина вышла в 2009 году и стала последней в фильмографии Яны — она решила «завязать» с кино.

В конце 90-х артистку пригласили работать в Германию, где она преподавала в Академии искусств Касселя. Также Друзь занималась написанием сценариев, увлекалась живописью и даже работала продюсером.

Уже давно Яна избегает общения с прессой и ведет закрытый образ жизни, поэтому не так-то просто найти информацию о ней. Сегодня 66-летняя Друзь совсем не похожа на ту рыжую очаровательную Тоню — актриса поправилась, коротко подстриглась и перекрасилась в черный цвет. Узнать ее можно лишь по спокойному и вкрадчивому голосу.