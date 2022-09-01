Выдала правду о пластике одним кадром: такого от Собчак не ожидал никто

Внешность Ксении Собчак не раз становилась предметом жарких споров. Многие интернет-пользователи подозревают, что звезда ложилась под нож хирурга, чтобы побороть собственные комплексы.

Журналистка предпочитает на эти слухи не реагировать. Впрочем, однажды она все-таки заявила о том, что не прибегала к помощи специалистов. При этом теледива рассказала о своих многочисленных изъянах и заметила, что если она начнет доводить свою внешность до идеала, то будет вынуждена провести остаток своих дней в кабинете пластического хирурга.

Однако это признание публику не убедило. Теперь же Собчак расставила все точки над «i» и выдала правду о пластике одним кадром. В своем Telegram-канале телеведущая опубликовала снимок, на котором запечатлена еще школьницей. В маленькой девочке без труда считываются черты знаменитости — тот же нос, те же губы. При одном взгляде на фото становится очевидно, что журналистка действительно ничего в себе не меняла.

Отметим, что подписчики остались в восторге от архивного снимка. «Какие щечки», «Милашка», «Какая булочка», «А взгляд какой ироничный», — подметили они в комментариях.