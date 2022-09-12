Выдала отношение к Карлу III одним поступком: такого не ожидали даже от Меган Маркл

Несколько дней назад принц Гарри присоединился к своим родным в Англии, чтобы попрощаться с королевой. Поддерживает его на траурных мероприятиях Меган Маркл, но, как оказалось, королевская семья была против ее присутствия.

Как рассказал инсайдер, близкий к Букингемскому дворцу, когда Гарри только узнал об ухудшении здоровья королевы, он собирался вместе с Меган Маркл сесть на самолет с другими членами семьи и как можно скорее прибыть в Балморал, где и находилась Елизавета. Однако принц Чарльз, как пишет The Sun, дал ему понять, что не хочет видеть свою невестку в такое напряженное для семьи время, поэтому ей было бы неуместно находиться вместе с ними.

Но Меган Маркл все же прилетела в замок и не послушалась совета нового короля Великобритании. Из-за этого наследник престола пропустил рейс и не успел попрощаться со своей бабушкой. Как можно увидеть на фото, Меган в итоге присутствовала со всеми членами королевской семьи на траурных мероприятиях.

Отметим, что Елизавета II скончалась 8 сентября. Новым королем стал принц Чарльз, он взял себе имя Карл III.