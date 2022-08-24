Выдал всю правду о Гузеевой: наставник «Голоса» не стал молчать об уходе Нагиева

На прошлой неделе стартовали съемки нового сезона шоу «Голос 60+». Не обошлось и без перемен: в судейские кресла сели Валерий Сюткин, Елены Ваенга, Александр Малинин и Игорь Корнелюк. Но больше всего обсуждений вызвала смена ведущего. Вместо Дмитрия Нагиева общаться с участниками и жюри теперь будет Лариса Гузеева. Такой выбор многим показался противоречивым.

Пока поклонники актрисы считают, что в проект она принесет непосредственность и юмор, фанаты «Голоса» отказываются смотреть шоу без Нагиева. По их мнению, Дмитрий умел тактично вести себя в диалогах с конкурсантами и беззлобно их подкалывать, а более резкая Гузеева этими качествами не обладает.

Наставник «Голоса» Игорь Корнелюк тоже не стал молчать об уходе Нагиева. Он противопоставил двух ведущих друг другу, отметив при этом, что сравнивать их некорректно.

«У Димы Нагиева есть харизма, у него здорово получалось. А Лариса Гузеева — хорошая актриса», — заявил музыкант в интервью для портала Prozvezd .

Тем не менее Корнелюк выразил уверенность, что у Ларисы получится справиться с новой работой, а зрители к ней привыкнут. Он напомнил, что и «Поле чудес» отказывались смотреть без Влада Листьева, но позже полюбили Леонида Якубовича.