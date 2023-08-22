Вычислить провинциалку в толпе проще простого: дело не только во внешности

Ежегодно тысячи человек приезжают в столицу в надежде ее покорить. И в новом городе они стараются как можно быстрее сойти за местных, однако далеко не всем удается добиться нужно результата.

Так, провинциалку легко можно определить по любви к эпатажному стилю. Мех, золото, подделки на известные бренды — именно так предпочитают одеваться девушки, решившие покорить Москву или Санкт-Петербург. Однако коренные жители в большинстве своем не стремятся выделяться таким образом и не надевают каблуки при каждом выходе из дома, поэтому легко определяют приезжих в толпе.

Манера разговаривать также выдает тех, кто приехал из маленьких городков. Любовь к громким разговорам, панибратское отношение к новым знакомым и чрезмерно эмоциональная речь характеризуют провинциалок намного сильнее, чем возможный говор. Поэтому эксперты по этикету советуют не только следить за стилем, но и за своей речью, чтобы не отличаться от местных.