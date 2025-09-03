Вычеркнул Скорсезе, не дал шанса Тарантино: в личном топе Джеки Чана только один боевик — и в нем он снимался сам

Скромностью тут и не пахнет.

Кажется, что человек, который всю жизнь снимается в боевиках и сам ставит трюки, должен и в кино любить драки, погони и перестрелки в духе Квентина Тарантино. Но Джеки Чан — исключение.

Его список любимых фильмов удивительно разнообразный: здесь и мюзиклы, и документальные ленты, и даже собственный проект, который он без тени скромности считает шедевром.

«Звуки музыки» (1965)

Будущий мастер кунг-фу в детстве неожиданно для себя влюбился в мюзиклы. «Звуки музыки» Чан посмотрел еще до того, как начал понимать английский язык.

Фильму тогда было чуть больше года, самому Джеки — 11, и он, по собственным словам, подпевал песням, не понимая смысла слов. Настолько сильное впечатление произвела на него музыка.

Позже Чан даже подумывал о создании собственного мюзикла по мотивам своей биографии. Но проект так и не состоялся.

«Анализируй это» (1999)

Чан искренне восхищается талантом Роберта Де Ниро и, вопреки ожиданиям, в его списке любимых оказались не «Славные парни» Мартина Скорсезе, а комедия «Анализируй это».

Здесь Де Ниро сыграл мафиози, страдающего от панических атак, и эта роль особенно ценна для Чана: он видит в ней иронию и свежий взгляд на привычный криминальный жанр. По мнению актера, именно в этой картине талант Де Ниро раскрылся в неожиданной, но очень живой форме.

«Парк Юрского периода» (1993)

Когда в прокат вышел фильм Стивена Спилберга, визуальные эффекты поразили весь мир — и Джеки Чана в том числе.

Актера впечатлило сочетание практических приемов и компьютерной графики, благодаря чему динозавры выглядели так убедительно, что даже спустя десятилетия сцены в «Парке Юрского периода» все еще производят эффект.

Чан признавался, что всегда мечтал поработать со Спилбергом — и, возможно, именно этот фильм сыграл в этом немалую роль.

«Неудобная правда» (2006)

Неожиданная строчка в списке — документальный фильм Эла Гора о глобальном изменении климата.

Чан называл его «одним из самых важных фильмов в истории». Для него, как для человека, активно занимающегося благотворительностью и поддерживающего экологические инициативы, эта работа на голову выше любого другого кино.

«Полицейская история» (1985)

И наконец — фильм, где Чан не просто зритель, а главный герой. «Полицейская история» стала его личной визитной карточкой и принесла мировое признание.

Чан без стеснения заявляет, что это «один из лучших боевиков всех времен» — и, что интересно, с ним трудно поспорить. Культовые трюки, драйв и фирменный юмор актера до сих пор делают эту ленту эталоном жанра.

То, что в список попала и его собственная работа, — лишнее доказательство: Чан умеет ценить не только чужие произведения, но и собственный вклад в историю кино.

