Выбросьте джинсы: эти штаны сделают из вас настоящую модницу в весеннем сезоне

Весна — отличный повод, чтобы перебрать свой гардероб. Шубы, пуховики и дубленки, наконец, отправляются на дальнюю полку, и встает вопрос о том, что же носить в новом сезоне. С наступлением тепла многие спешат облачиться в любимые джинсы — и совершенно напрасно. От них лучше отказаться в пользу брюк, которые из любой представительницы прекрасного пола сделают настоящую модницу. Стилисты уверяют, что в этом сезоне как никогда актуальны широкие штаны в пол, которые особенно выигрышно смотрятся вместе с обувью на высоком каблуке. Такая модель делает силуэт более вытянутым, а сам образ — элегантным.

Не стоит отказываться и от брюк с заниженной талией, которые были популярны в нулевые.

Обладательницы идеальной фигуры могут смело носить данную модель, чтобы подчеркнуть свои точеные формы.

Другая заслуживающая внимания разновидность широких брюк — карго. Их отличает наличие больших карманов. Кому-то такие штаны могут показаться уж слишком брутальными, но, как уверяют стилисты, их можно смело сочетать даже с туфлями.