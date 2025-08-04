Выброшены из сценария, но не забыты: топ-5 персонажей «Игры престолов», которые появились только в одном сезоне

Как ни странно, их присутствия в сериале как раз-таки и не хватало.

Созданная по мотивам «Песни льда и пламени» Джорджа Мартина, «Игра престолов» стала чуть ли не самым эпичным событием в мире телевидения благодаря не только масштабным битвам, но и огромному количеству самых разных персонажей.

Уже к началу второго сезона поклонники сериала смирились с тем, что их любимцам, которые не так часто мелькают на экране, долго «прожить» в «Игре престолов» все равно не суждено — по той или иной причине персонажа списывали со счетов, но уж точно не стирали из памяти миллионов фанатов.

В этой подборке — пятерка самых запоминающихся героев «Игры престолов», которые присутствовали в сериале до обидного недолго.

Стир — Юрий Колокольников

Одичалый и магнар теннов, Стир появляется лишь в нескольких сериях четвертого сезона после того, как его племя встречается с Тормундом.

При помощи своих людей Стир расправляется с огромным количеством жителей деревеньки неподалеку, а затем в какой-то степени проявляет милосердие, оставляя мальчика Олли в живых, чтобы тот рассказал всем о зверствах одичалых. Многие отмечали, что образ Стира удался в том числе невероятной актерской игре Юрия Колокольникова, который зачастую казался чем-то совсем иным и даже звероподобным, а не простым человеком-вожаком одичалых.

Сирио Форель — Милтос Еролиму

Осознав, что он уже не сможет переубедить свою младшую дочь Арью и запретить ей учиться сражаться, Нед Старк решает пойти навстречу девочке и нанять ей персонального учителя — Сирио Фореля, фехтовальщика из Браавоса.

Персонаж появился лишь в нескольких сценах некоторых эпизодов первого сезона, но точно успел произвести впечатление как на Арью, так и на зрителя — благодаря Сирио героиня научилась ясно видеть не только приемы борьбы своего противника, но и ложь, которой он сам себя запутывает. Кроме того, Сирио помог Арье сбежать, когда солдаты Ланнистеров решили взять ее под стражу после смерти Неда Старка.

Кхал Дрого — Джейсон Момоа

Тоже представленный лишь в первом сезоне «Игры престолов», Кхал Дрого поначалу вызывал неоднозначные эмоции у зрителей просто потому, что очевидно использовал Дейенерис после того, как женился на ней. Со временем, однако, их отношения переросли во что-то действительно искреннее, а оба полюбили друг друга по-настоящему.

Потому неожиданная смерть Дрого в конце первого сезона стала настоящей трагедией — сам Момоа, однако, заверил фанатов, что его персонаж умер геройской смертью после того, как в очередной раз показал свою мощь в битве.

Роберт Баратеон — Марк Эдди

Придя к власти после самого масштабного государственного переворота в истории Вестероса и лишения Таргариенов всех привилегий, Роберт Баратеон стал одной из ключевых и, пожалуй, самых интересных фигур в «Песни льда и пламени».

Готовый отдать жизнь за власть, Роберт внезапно стал откровенно вялым правителем, отсутствие интереса которого к своему государству со временем привело к процветанию коррупции и всевозможного рода беспредела.

Герой все время пребывал в апатии и даже не замечал (или просто не говорил об этом), что его дети на самом деле вовсе не от него — и все-таки гибкий ум Роберта и его любовь к Неду, которого он практически считал братом, сделали его одним из любимых персонажей сериала, по которому зрители скучали еще долго.

Оберин Мартелл — Педро Паскаль

Тут и объяснять ничего не нужно — любвеобильный герой блистал на экране в всего семи эпизодах четвертого сезона, но сразу же покорил зрителей своими открытыми взглядами на жизнь и решимостью защищать свою семью до последнего.

Это, в общем-то, его и погубило — Оберин жил мечтой отомстить Грегору Клигану за смерть его сестры и племянниц, а потому битва с Горой и стала последним событием в его жизни.

Кстати, некоторые герои «Песни льда и пламени» в «Игре престолов» получили куда более важные роли — о них мы уже рассказывали в этой подборке.