Выбран самый провальный фильм СССР: его сняли не Рязанов и не Гайдай

Среди шедевров, подаренных нам советскими режиссерами, есть фильм, который зрители сразу по достоинству не оценили. Его снял талантливый постановщик Георгий Данелия, а главную роль сыграл выдающийся актер Евгений Леонов.

Премьера картины «Слезы капали» состоялась в январе 1983 года. Этот проект позиционируется как «грустная сказка», но публика с этим определением в корне не согласна.

По мнению тех, кто видел ленту, данное описание слишком уж мягкое. Детище Данелии оказалось крайне депрессивным и жестким. Такое кино точно не подойдет для тех, кто хочет поднять себе настроение.

К показу за рубежом фильм запретили, а в СССР его показывали только на утренних сеансах в периферийных кинотеатрах. В результате картину удостоили звания самой провальной в истории советского кинопроката.

Однако современные зрители несколько реабилитировали этот непростой проект.