Выбрался из жуткой нищеты: история этого актера вдохновит всех россиян

Он не опустил руки, когда казалось, что ничего хорошего уже не будет.

Это сейчас Олег Алмазов регулярно появляется на телеэкранах и звучит в эфире радиостанций. Но когда-то, на заре своей карьеры, нынешней звезде сериалов «Обратная сторона Луны», «Крик совы» и «Хрустальный» не хватало денег даже на еду и на проезд в метро. А в его актерский талант, как с горечью вспоминает сам Алмазов, не верили даже самые близкие ему люди, включая родную маму.

Когда его отец ушел из семьи, Алмазов вместе с матерью жили в жуткой нищете: мальчику приходилось донашивать одежду за старшими друзьями, а сосиски на ужин делились на троих — на Олега, его маму и кота. Несмотря на это, Алмазов упорно стремился стать актером.

После окончания института сценических искусств долгое время Олег просто снимался там, где ему предлагали режиссеры, чтобы зарабатывать деньги и обеспечивать семью. Это в итоге дало свои плоды: его заметили, и после роли в «Обратной стороне луны» он, наконец, стал звездой.

Пришлось ему пройти и через семейный кризис. Однажды на съемках он влюбился в партнершу, и это чуть не привело к разводу с женой Ириной. К счастью, у супругов хватило ума не совершать ошибку.

Теперь Алмазов — успешный и востребованный актер, а проблемы с женой, едва не разрушившие брак, уже давно в прошлом. Его пример доказывает, что по-настоящему целеустремленного и уверенного в себе человека не сломят ни неприятности, ни безденежье, ни испытания огнем, водой и медными трубами.