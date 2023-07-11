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Выбрали властного и хитрого: даже не подозреваете, каким мог стать Василий Алибабаевич

11 июля 2023 09:15
Выбрали властного и хитрого: даже не подозреваете, каким мог стать Василий Алибабаевич

У героя было бы уже совсем другое обаяние.

Комедию «Джентльмены удачи» зрители и сегодня пересматривают с огромным удовольствием. Успех фильма во многом связан с идеальным попаданием актеров в образы. Но главный состав мог быть иным.

Так, в роли незадачливого бензозаправщика Василия Алибабаевича снялся Раднэр Муратов. Ему удалось обойти крайне сильного конкурента, и вот почему.

Изначально на роль выходца из Средней Азии выбрали Владимира Этуша. Создателям картины понравилось, как он сыграл товарища Саахова в комедии «Кавказская пленница». Однако у членов худсовета оставались сомнения насчет Этуша. Актер казался им слишком хитрым и властным, но персонаж задумывался наивным и немного медлительным.

Точку поставили пробы Муратова. Актер точно попал в образ и покорил худсовет своим обаянием.

Сегодня поклонники ленты могут только гадать, какой бы Алибабаевич вышел у Этуша.

«Он был бы не очень естественен в этой роли», «Этуш все-таки староват для Алибабаевича», — пишут пользователи Сети.

Выбрали властного и хитрого: даже не подозреваете, каким мог стать Василий Алибабаевич
Фото: кадр из фильма "Джентльмены удачи" (1971), кадр из фильма "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика" (1966)
Валерия Шеронова
Валерия Шеронова
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