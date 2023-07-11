Выбрали властного и хитрого: даже не подозреваете, каким мог стать Василий Алибабаевич

У героя было бы уже совсем другое обаяние.

Комедию «Джентльмены удачи» зрители и сегодня пересматривают с огромным удовольствием. Успех фильма во многом связан с идеальным попаданием актеров в образы. Но главный состав мог быть иным.

Так, в роли незадачливого бензозаправщика Василия Алибабаевича снялся Раднэр Муратов. Ему удалось обойти крайне сильного конкурента, и вот почему.

Изначально на роль выходца из Средней Азии выбрали Владимира Этуша. Создателям картины понравилось, как он сыграл товарища Саахова в комедии «Кавказская пленница». Однако у членов худсовета оставались сомнения насчет Этуша. Актер казался им слишком хитрым и властным, но персонаж задумывался наивным и немного медлительным.

Точку поставили пробы Муратова. Актер точно попал в образ и покорил худсовет своим обаянием.

Сегодня поклонники ленты могут только гадать, какой бы Алибабаевич вышел у Этуша.