Выбрала не «Мажора»: кто на самом деле растопил сердце капитана Разумовской (фото)

Детективный сериал «Мажор» сделал исполнителей главных ролей Павла Прилучного и Карину Разумовскую всероссийскими звездами. Если о личной жизни ключевого актера ленты известно многое, то о его коллеге пресса пишет куда реже. А все из-за того, что Разумовская почти не дает поводов для сплетен.

Впрочем, назвать личную жизнь актрисы безоблачной тоже нельзя. Отношения с Егором Бурдиным, нынешним мужем Карины, у нее начались еще в школе. Но эта юношеская любовь скоро сошла на нет из-за постоянных ссор. Разумовская поступила в театральный вуз, и ее пути с Егором разошлись.

Карина вышла замуж за актера Артема Карасева, известного по сериалам «Опера» и «След Пираньи». Они прожили вместе шесть лет, но так и не смогли обрести гармонию. Последовал развод, а через некоторое время Разумовская снова сошлась с Бурдиным. Его брак к этому моменту тоже трещал по швам.

Карина живет с Егором уже больше десяти лет. Они воспитывают сына Платона, который родился в 2019 году. Актриса часто делится семейными фото в своих соцсетях. Поклонники отмечают, что Бурдин далеко не красавец и не мажор — их смущает его пышная борода, лысина и суровый вид.