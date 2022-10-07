Выбрала болезненный способ: как сестра Фриске почтила ее память

Вот уже семь лет поклонники со всей страны скорбят по Жанне Фриске. Фанаты посвящают ей свое творчество и стараются любыми способами почтить память знаменитости. Как оказалось, на подобный шаг решилась и ее сестра Наталья, сохранив воспоминания о родственнице на своем теле.

Как рассказала сама знаменитость, отвечая на вопросы пользователей Сети в своем блоге, в честь певицы она набила себе памятную татуировку, изображающую алый цветок. Рисунок она расположила вдоль позвоночника, он занимает практически всю спину. Наталья не рассказала, несет ли какой-то смысл это изображение, однако показала не только готовый результат, но и процесс нанесения тату в студии.

Отметим, что Жанна Фриске скончалась после двухлетней борьбы с опухолью мозга. Последние месяцы жизни она провела в клинике под присмотром родных и врачей.