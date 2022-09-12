Выбрал не родину: Кожухов нашел самую свободную страну в мире

На телепрограммах с Михаилом Кожуховым «В поисках приключений» и «Вокруг света» выросло целое поколение зрителей. До сих пор журналист считает путешествия самым полезным времяпрепровождением и советует поклонникам не откладывать поездки. У него есть и собственная туристическая компания «Клуб путешествий», организующая туры в самые разные страны мира.

При этом самой свободной страной в мире Кожухов считает далеко не Россию, а США. В беседе с Ириной Шихман для шоу «А поговорить? » он привел в пример правила дорожного движения в Америке. По его словам, там можно пересечь даже двойную сплошную линию на глазах у полицейских, если этим маневром автомобиль не мешает другим водителям.

«Если придерживаться определенных человеческих правил и понимать, что все остальное, в принципе, можно, то это наполняет тебя хорошим ощущением», — заявил Кожухов.

К слову, в комментариях к выпуску с мнением Михаила согласились не все пользователи Сети. Некоторые из них напомнили агрессивную манеру общения некоторых американских дорожных полицейских, которые могут задержать водителя даже за подозрительный вид.