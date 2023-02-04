Выбрал настоящую красотку: красавица-жена Космоса из «Бригады» поражает внешностью

Женской половине зрительниц телесериала «Бригада» приглянулись многие артисты, сыгравшие харизматичных бандитов, но особенно запомнился персонаж Дмитрия Дюжева с редким именем Космос.

Мужчину после этой роли стали окружать самые красивые девушки отечественного шоу-бизнеса. В числе избранниц статного брюнета была актриса Наталья Швец, балерина Анастасия Меськова и даже певица Жанна Фриске. Впрочем, себе в жены артист выбрал никому не известную сотрудницу банка.

Татьяна Зайцева пусть и не была знаменита, но ничуть не уступала по красоте бывшим спутницам своего возлюбленного.

Стройная блондинка с ярко-голубыми глазами и природной грацией легко могла затмить любую звезду на светском рауте.

Но, похоже, Дмитрия устраивает тот факт, что его жена ведет непубличный образ жизни. Супруги сконцентрированы на построении крепкой семьи и воспитании двух сыновей, поэтому редко выставляют личные фото.