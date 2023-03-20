Выбора зрителям не оставили: раскрыт секрет отбора победителей шоу «Голос.Дети»

Шоу «Голос.Дети» — одно из самых ярких и в то же время противоречивых на отечественном ТВ. Многие зрители не верят в честность вокального состязания. И для этих сомнений есть все основания.

Публика еще не забыла скандал, разразившийся после победы Микеллы Абрамовой — дочери известной певицы Алсу. Тогда поклонники шоу заговорили о том, что результаты зрительского голосования были подтасованы. По мнению подавляющего большинства, звездная наследница явно уступала другим претендентам на победу и заняла первую строчку лишь благодаря связям влиятельных родителей.

Между тем секрет отбора победителей скандального шоу раскрыл Telegram-канал Admin.Anshlak, опубликовавший письмо инсайдера, знающего, что творится за кулисами программы. Источник сообщил, что выбора зрителям действительно не оставили.

Если верить инсайдерской информации, имя победителя объявляют наставникам еще до того, как они окончательно формируют свои команды. Чтобы ни у кого не возникало сомнений в победе «нужного» участника, сильных вокалистов попросту исключают в ходе соревнования. Впрочем, каких бы то ни было доказательств этим сведениям нет.