Выбора не было: кто на самом деле вынудил Гурченко сменить форму носа (фото)

Людмила Гурченко была заядлой любительницей пластической хирургии. Однако мало кто знает, что первые метаморфозы с внешностью актрисы произошли в далеких 50-х.

Во время съемок «Карнавальной ночи» по инициативе Эльдара Рязанова образ Гурченко сделали более милым и игривым. Гимеры взяли специальную клейкую ленту и приступили к преображению. Липучку приделали на нос актрисы, чтобы слегка вздернуть кончик. Так Людмила Марковна стала более женственной и обаятельной, а режиссер получил желаемый образ.

Кстати, изначально на роль Леночки Крыловой взяли актрису Людмилу Касьянову. Но в процессе съемок стало ясно, что работа оказалась ей не под силу. Касьянова не смотрелась в кадре и словно не понимала, что от нее требует режиссер.

К счастью, в это время мэтр кино Иван Пырьев встретил на территории «Мосфильма» Людмилу Гурченко и привел начинающую артистку к Рязанову. Режиссер присмотрелся к ее кандидатуре и пригласил на роль. Работа актрисы настолько понравилась Рязанову, что он выдвинул ее героиню на первый план.