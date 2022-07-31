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Выбор Узерли был ошибкой? Раскрыт рост реальной Хюррем-султан

31 июля 2022 13:36
Выбор Узерли был ошибкой? Раскрыт рост реальной Хюррем-султан

Историческая фигура теперь ассоциируется у зрителей со статной актрисой.

В «Великолепном веке» Хюррем возвышалась над большинством своих соперниц благодаря внушительной фигуре и росту. Мерьем Узерли, исполнившая эту роль не может похвастать модельными параметрами — всего 173 см — однако и этого слишком много, если верить историческим документам.

Венецианский посол Пьетро Брагадин описывал реальную Хюррем некрасивой, но грациозной и миниатюрной женщиной, которой был так очарован султан. Подтверждением его слов могут служить данные о надбровных повязках-кашбашты.

«До наших времен сохранились и повязки Хюррем. И их длина всего 53 см. Думаю, что Роксолана была не выше 150 см», — сделал вывод автор канала «Загадки «Великолепного века».

После блестящей игры Узерли представить на месте статной актрисы совершенно другой типаж было бы сложно для любого зрителя. Однако роль прославленной госпожи могли исполнить множество других артисток, ведь точных данных о внешности Хюррем не сохранилось.

Фото: Legion-Media
Елена Королева
Елена Королева
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