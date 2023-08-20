Выбор сына поймут единицы: только посмотрите на невестку Агибаловой из «Дома-2»

Звезда телестройки Ирина Агибалова поделилась с подписчиками радостным событием в семье. У женщины наконец-то появилась сноха: ее сын Олег женился на своей избраннице Наталье.

Молодой человек до сих пор оставался единственным членом семьи, кто вместо телешоу выбрал образование и карьеру. Пока его сестры Маргарита и Ольга искали любовь на «Доме-2» под присмотром бдительной мамы, Олег обучался в Оксфорде.

Ирина Александровна делится с подписчиками в социальных сетях всеми подробностями личной жизни. Не обошла она стороной и свадьбу единственного наследника.

Фотографии молодоженов вызвали бурную реакцию у пользователей Сети.

Поклонники отмечают, что Олег выбрал в жены настоящую красавицу, но есть в ее лице интересная деталь. Внешность Натальи поразительно напоминает саму Ирину Агибалову в молодости. Видимо, для юноши мама действительно стала идеалом — он даже женился на ее копии.