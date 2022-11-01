Выбор сделан: скандальный поступок принца Гарри ужаснет любого

Принц Гарри показал истинное отношение к своим родственникам. Внук ныне покойной Елизаветы II не планирует налаживать отношения с отцом, королем Великобритании Карлом III, и старшим братом, принцем Уильямом.

Об этом говорит один поступок Гарри, о котором наперебой пишут все британские СМИ. Выяснилось, что младший сын Дианы Спенсер отказался провести Рождество вместе с родными. В Великобританию принц все-таки приедет, но не ради встречи с членами королевской семьи, а для того, чтобы представить публике свои мемуары под названием «Запасной».

Поведение принца немало беспокоит его родных, однако повлиять на выбор Гарри никто не может. Внук Елизаветы твердо намерен поделиться своими откровениями о жизни монаршей семьи. Известно, что его книга написана еще до смерти Ее Величества и содержит немало сведений, обнародование которых, по слухам, может произвести эффект разорвавшейся бомбы.

Между тем многие британцы осуждают Гарри за то, что вместо примирения с семьей он выбрал прибыль. В Сети пишут, что выход мемуаров принесет принцу несколько десятков миллионов долларов.