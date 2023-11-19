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Выбор сделал Ульянов: роль Кати в «Ворошиловском стрелке» должна была сыграть другая красавица

19 ноября 2023 18:45
Выбор сделал Ульянов: роль Кати в «Ворошиловском стрелке» должна была сыграть другая красавица

Любимый миллионами фильм мог выглядеть иначе.

Анна Синякина прославилась на всю страну благодаря драме «Ворошиловский стрелок». После участия в фильме Станислава Говорухина она стала настоящей звездой, однако, как оказалось впоследствии, режиссер не собирался приглашать ее в свою картину.

Так, на роль внучки Кати Говорухин собирался пригласить Юлию Началову. Девушка, как и Синякина, внешне подходила под образ героини и также училась в музыкальном училище. Постановщик долго не мог определиться между претендентками, поэтому обратился за советом к Михаилу Ульянову, который в картине исполнил главную роль.

И именно Ульянов отдал предпочтение Синякиной. Он разглядел в ней необходимый талант и был уверен, что девушка прекрасно исполнит роль его внучки. В перерывах между съемками он рассказывали экранной родственнице об актерском мастерстве, приглядывал за ней. И уже к концу работы Синякина по-настоящему поверила, что Ульянов — ее родной дедушка.

Фото: Кадры из фильма «Ворошиловский стрелок» (1999)
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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