Выбор сделал Ульянов: роль Кати в «Ворошиловском стрелке» должна была сыграть другая красавица

Анна Синякина прославилась на всю страну благодаря драме «Ворошиловский стрелок». После участия в фильме Станислава Говорухина она стала настоящей звездой, однако, как оказалось впоследствии, режиссер не собирался приглашать ее в свою картину.

Так, на роль внучки Кати Говорухин собирался пригласить Юлию Началову. Девушка, как и Синякина, внешне подходила под образ героини и также училась в музыкальном училище. Постановщик долго не мог определиться между претендентками, поэтому обратился за советом к Михаилу Ульянову, который в картине исполнил главную роль.

И именно Ульянов отдал предпочтение Синякиной. Он разглядел в ней необходимый талант и был уверен, что девушка прекрасно исполнит роль его внучки. В перерывах между съемками он рассказывали экранной родственнице об актерском мастерстве, приглядывал за ней. И уже к концу работы Синякина по-настоящему поверила, что Ульянов — ее родной дедушка.