Выбор осудила каждая россиянка: из-за кого Сергей Бурунов до сих пор не женат (фото)

Сергей Бурунов никак не покинет ряды завидных холостяков. У актера нашелся целый ряд причин, чтобы оставаться одиноким.

В рамках YouTube-шоу «Эмпатия Манучи» артист признался, что пока личная жизнь остается для него под запретом. Звезда экрана всерьез опасается, что станет жертвой предательства, поэтому не спешит отправляться в ЗАГС. Бурунов уверен, что далеко не каждая женщина сможет смириться с его насыщенным рабочим графиком, а простить измену он будет не в силах.

Но главная причина, по которой актер до сих пор не сыграл свадьбу, даже не в этом. Все дело в том, что женщина, на которой он женился бы хоть сейчас, вряд ли догадывается о его существовании. Этот выбор осудила каждая россиянка, но Бурунов признался, что его идеал — это Моника Беллуччи. Именно ее копию знаменитость ищет среди соотечественниц и все никак не может найти.