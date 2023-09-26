Выбор неожиданный: Янковский при жизни назвал любимый советский фильм
Картина не обошлась без его участия.
Зрители уже не одно десятилетие спорят, какие советские картины можно назвать лучшими. Одни выделяют искрометные комедии Леонида Гайдая, другие выше всего ставят творения оскароносного Владимира Меньшова, третьи и вовсе считают, что нет ничего лучше суровых фильмов о войне. Свое мнение на этот счет было и у Олега Янковского.
Культовый артист сыграл около сотни ролей в кино, но лишь одна запала ему в душу на всю жизнь. Секрет открыл коллега Янковского — Леонид Ярмольник.
«У Олега много фильмов, которые стали классикой отечественного кинематографа. Его любимой картиной был „Тот самый Мюнхгаузен“», — поведал актер в интервью YouTube-каналу Галины Юзефович.
По признанию Ярмольника, его товарищ педантично подходил к выбору потенциальных проектов. Звезда советского кино мучительно долго определялся, готов ли взяться за роль. Режиссерам только и оставалось, что ждать решения Янковского, который мог и отказать. Но в случае с «Мюнхгаузеном» артист доверился Марку Захарову.