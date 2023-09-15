Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Выбор неожиданный: Михалков назвал любимый фильм, и он снят не в России

Выбор неожиданный: Михалков назвал любимый фильм, и он снят не в России

15 сентября 2023 10:00
Выбор неожиданный: Михалков назвал любимый фильм, и он снят не в России

Предпочтения режиссера оказались довольно удивительными.

Никита Михалков считается одним из самых ярких патриотов родной страны. Он многое сделал для отечественного кинематографа и всегда выделял его перед западным. Вот почему информация о том, какую картину он считает любимой, потрясла многих его поклонников.

Оказывается, постановщик выделяет ленту, которая была снята отнюдь не в России. Его неожиданным выбором стал фильм «Стыд» Ингмара Бергмана, вышедший в 1968 году. Главные роли там сыграли Макс фон Сюдов и Лив Ульман.

По мнению Михалкова, творчество Бергмана повлияло на всю его карьеру. В «Стыде» ему понравилось изображение сюжета как бы со стороны, независимо от зрителя. При этом шведский режиссер смог заключить в кадре невероятную энергетику даже на длинных общих планах, которые, на первый взгляд, кажутся скучными.

Именно поэтому работу иностранного коллеги Михалков назвал высочайшим мастерством. Также его потрясло, что в фильме показан минимум переживаний главных героев. Российский постановщик прямо заявил, что в определенные моменты своей работы старается следовать Бергману, так как он уникальный учитель. Об этом пишет «Российская газета».

Выбор неожиданный: Михалков назвал любимый фильм, и он снят не в России
Фото: Petrov Sergey, news.ru/globallookpress.com, unsplash.com, кадр из фильма «Стыд» (1968)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
2 комментария
Related video
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше