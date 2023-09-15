Выбор неожиданный: Михалков назвал любимый фильм, и он снят не в России

Никита Михалков считается одним из самых ярких патриотов родной страны. Он многое сделал для отечественного кинематографа и всегда выделял его перед западным. Вот почему информация о том, какую картину он считает любимой, потрясла многих его поклонников.

Оказывается, постановщик выделяет ленту, которая была снята отнюдь не в России. Его неожиданным выбором стал фильм «Стыд» Ингмара Бергмана, вышедший в 1968 году. Главные роли там сыграли Макс фон Сюдов и Лив Ульман.

По мнению Михалкова, творчество Бергмана повлияло на всю его карьеру. В «Стыде» ему понравилось изображение сюжета как бы со стороны, независимо от зрителя. При этом шведский режиссер смог заключить в кадре невероятную энергетику даже на длинных общих планах, которые, на первый взгляд, кажутся скучными.

Именно поэтому работу иностранного коллеги Михалков назвал высочайшим мастерством. Также его потрясло, что в фильме показан минимум переживаний главных героев. Российский постановщик прямо заявил, что в определенные моменты своей работы старается следовать Бергману, так как он уникальный учитель. Об этом пишет «Российская газета».