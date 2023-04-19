Выбор дочери оценит не каждый: только взгляните на будущего зятя Александра Малинина

Александр Малинин совсем скоро отдаст замуж любимую дочь — 22-летнюю Устинью. Сердце звездной наследницы, которая уже давно обосновалась в Великобритании, покорил англичанин по имени Зак.

Эффектная блондинка долгое время скрывала любимого человека от широкой общественности. Лишь недавно она сделала исключение и опубликовала в социальных сетях совместное видео с будущим мужем. Возлюбленные, которые увлекаются верховой ездой, отправились на конную прогулку.

Между тем далеко не все подписчики Устиньи пришли в восторг от ее выбора.

«А кто у нас Зак? Лорд? А то Устинья достойна не меньше лорда!» — категорично подметил один из интернет-пользователей.

Также многие обратили внимание на то, что Зак сильно похож на своего будущего тестя. Между тем Устинья отмечает, что невероятно счастлива рядом со своим избранником, а их свадьба будет «большой и красивой».