Выбор актрисы поверг семью в шок: куда пропала красотка-мать Александра Стриженова

Актерская карьера Любови Стриженовой была яркой и успешной. Но знаменитость мечтала вовсе не об этом. Целых 15 лет она вынашивала план, о котором не знали даже самые близкие. Им пришлось приложить немало усилий, чтобы смириться с тем выбором, который сделала артистка.

В последний раз на больших экранах артистка засветилась в 2006-м, а после пропала с радаров. Вскоре выяснилось, что в возрасте 68 лет она ушла в монастырь. Актриса Любовь Стриженова осталась в прошлом — отныне она матушка Иудифь.

Если для окружающих это было полной неожиданностью, то для звезды — сознательное решение. Любовь Васильевна всегда была верующим человеком и ходила в церковь. Впервые о служении Богу она задумалась еще в 1984 году, когда познакомилась с отцом Иеронимом. Но тогда Стриженова была еще не готова оставить свою семью.

Когда актриса принимала постриг, рядом с ней находилась дочь Елена. А вот сын Александр приехать не захотел, поскольку никак не мог понять, что же вынудило его мать отречься от мирской жизни. Впоследствии он все же смирился с произошедшим.

К слову, Стриженова о своем решении не пожалела. Актриса заметила, что отдала театру значимую часть своей жизни, но ее остаток желает посвятить Господу.