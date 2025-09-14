Меню
«Выбирали между Зендеей и Рэмзи»: Джоди Фостер нашли самую неудачную замену для нового «Молчания ягнят» — фаны «Ганнибала» уже в ярости

«Выбирали между Зендеей и Рэмзи»: Джоди Фостер нашли самую неудачную замену для нового «Молчания ягнят» — фаны «Ганнибала» уже в ярости

14 сентября 2025 10:23
«Выбирали между Зендеей и Рэмзи»: Джоди Фостер нашли самую неудачную замену для нового «Молчания ягнят» — фаны «Ганнибала» уже в ярости

А ведь речь пока всего лишь о дрим-касте.

Как известно, Зендею любят не все. И дело даже не в ее актерской игре — хоть у кого-то от ее «одного выражения лица на все случаи жизни» уже «подгорает». Главная претензия в другом: «она везде». От «Дюны» до Marvel, теперь вот еще и дочь Шрека. И, похоже, список не собирается сокращаться.

Свежий пример — Брайан Фуллер, создатель «Ганнибала». Тот самый человек, который превратил Миккельсена в эталонного людоеда, заявил, что мечтает снять продолжение своего сериала и видит Зендею в роли Клариссы Старлинг.

Вы правильно поняли, речь именно о перезапуске «Молчании ягнят» и той самой героине, за которую Джоди Фостер когда-то унесла «Оскар».

«Выбирали между Зендеей и Рэмзи»: Джоди Фостер нашли самую неудачную замену для нового «Молчания ягнят» — фаны «Ганнибала» уже в ярости

Фуллер говорит прямо:

«Моя мечта — сделать мини-сериал с Миккельсеном и Зендеей в роли Клариссы. Если можно загадать что угодно во Вселенную, я бы загадал это».

Проблема только одна: права на «Ягнят» у MGM, и шоураннер выбивает их уже десять лет. Пока безрезультатно. Но Фуллер не планирует останавливаться.

Reddit от таких вестей предсказуемо взорвался. Кто-то пишет:

«Дайте Зендее оригинальные роли и держите ее подальше от культовых франшиз!», «Уверен, выбирали между Зендеей и Беллой Рэмзи».

Другие напоминают, что Фуллер уже «размазал» половину характера Клариссы по Уиллу Грэму, и не факт, что новая версия будет честной. А третьи возражают: мол, если он смог подарить нам своего Грэма и Ганнибала, то и Старлинг у него получится другой, но достойной.

«Выбирали между Зендеей и Рэмзи»: Джоди Фостер нашли самую неудачную замену для нового «Молчания ягнят» — фаны «Ганнибала» уже в ярости

Правда в том, что пока это чистой воды фантазии. Но судя по тому, как часто имя Зендеи всплывает в самых неожиданных франшизах, не удивимся, если однажды она окажется и в камере напротив Ганнибала Лектера.

Ранее мы писали: «Решили заменить Зендею на Беллу Рэмзи? Красавчики!»: «Шрэка 5» перенесли на полгода, и причину смешнее вы сегодня не услышите

Фото: Legion-Media
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
