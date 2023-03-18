Выбирала из двух секс-символов: ахнете, увидев соперника Александра Абдулова

Иногда, чтобы встретить настоящую любовь всей своей жизни, приходиться пройти через сложные и травмирующие отношения с другим человеком. Так произошло и с Ириной Алфёровой.

Актриса некоторое время жила в браке с красавцем и кумиром многих девушек Александром Абдуловым. Но в один момент он бросил свою супругу, причинив ей самую страшную боль. Женщина была разбита и очень остро реагировала на любые высказывания в свой адрес. Однако именно в этот момент рядом оказался Сергей Мартынов, который давно испытывал тёплые чувства к талантливой артистке.

Статный мужчина с выразительными голубыми глазами и роскошной шевелюрой помог Алфёровой справиться с отчаянием после развода. И в конце концов они сыграли свадьбу. Брак оказался настолько удачным, что вот уже боле 25 лет супруги счастливо живут вместе и не дают публике поводом для сплетен. А сама Ирина называет Сергея «царем и богом».