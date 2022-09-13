Выбирал не только Artik: кто на самом деле стоит за Севиль из Artik & Asti

Год назад на место Анны Дзюбы в группу Artik & Asti пришла Севиль Велиева. Солистке быстро удалось завоевать сердца поклонников, многие из которых, как оказалось, были с ней знакомы и раньше.

Кто будет исполнять новые хиты, решал не только Артем Умрихин, более известный как Artik, но и слушатели, поддержкой которых Велиевой удалось заручиться еще до того, как она узнала, что Дзюба покинула коллектив. Севиль записала кавер на песню «Чувства», которую выложила в социальных сетях. Тогда она и подумать не могла, что вытянула счастливый билет.

Композиция в ее исполнении быстро стала популярной и дошла до Умрихина, решившего не упускать столь талантливую артистку. «Конечно, нотка тщеславия была, когда я слышала, как в машинах именно моя версия этой песни играла», — призналась звезда в беседе с изданием «Комсомольская правда », подметив, что именно народная любовь сделала из нее новую Asti.