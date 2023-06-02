Выбирает мужчин за 80: не поверите, кого окрутила юная красавица до Аль Пачино

Недавно весь мировой Интернет разразился новостью о том, что легендарный Аль Пачино станет папой в четвертый раз. Звезде «Крестного отца» исполнилось 83 года, но он по-прежнему бодр и здоров. И это неудивительно, ведь у всенародного кумира очаровательная юная спутница.

29-летння Нур Альфалла годится актеру во внучки. Они начали встречаться во время пандемии, но никто не верил в серьезность этого романа. Однако сегодня всему миру ясно, что у пары долгосрочные планы на будущее, ведь влюбленные решились на ребенка.

Роковая брюнетка Нур не в первый раз закрутила любовь с возрастной звездой. Ранее она встречалась с рок-идолом Миком Джаггером, который скоро отметит 80-летие. Также в ее «коллекцию» однажды угодил сам Клинт Иствуд. А ему, на секундочку, на днях исполнилось 93 года. Видимо, Нур обожает мужчин, которые годятся ей в дедушки.

Пользователи Сети по-разному отнеслись к этой новости и к пассии Аль Пачино в целом. Вот что они написали: «Как не боится рожать от старика? Высочайший риск, что ребенок здоровым не будет», «Собирает ретроколлекцию, причем из довольно прикольных персонажей, вкус есть», «Любит взрослых и суперзнаменитых. Бывает. Тут явно не в деньгах дело».