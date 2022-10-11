Выбирает любовников как под копирку: кто стал для Мадонны единственным исключением
Звезда изменила собственным вкусам.
Личная жизнь Мадонны оказалась не менее насыщенной, чем ее творческая деятельность. Замужем певица была дважды, но этим она явно не ограничилась.
О любовных похождениях звезды ходят легенды. Особенно публика обсуждает тот факт, что исполнительница выбирает любовников как под копирку. Как правило, она заводит романы с молодыми красавчиками.
В качестве примера можно привести модель Тони Уорда, рэпера Валиллу Айса, а также его коллегу Тупака Шакура. Сюда же можно отнести Люка Перри, Карлоса Леона и Гая Ричи. Все они моложе звезды: кто на пять, а кто и на десять лет. Но было и одно исключение.
Самым возрастным избранником Мадонны стал Уоррен Битти. Здесь все случилось ровно наоборот: актер старше артистки на 21 год. С ним знаменитость начала отношения после развода с первым мужем — Шоном Пенном. Впрочем, долго эта связь не просуществовала.
Артист мечтал о тихой и размеренной жизни, чего Мадонна дать ему не могла. В результате пара, в искренности чувств которой многие и так сомневались, приняла решение о расставании.