Выбирает любовников как под копирку: кто стал для Мадонны единственным исключением

Личная жизнь Мадонны оказалась не менее насыщенной, чем ее творческая деятельность. Замужем певица была дважды, но этим она явно не ограничилась.

О любовных похождениях звезды ходят легенды. Особенно публика обсуждает тот факт, что исполнительница выбирает любовников как под копирку. Как правило, она заводит романы с молодыми красавчиками.

В качестве примера можно привести модель Тони Уорда, рэпера Валиллу Айса, а также его коллегу Тупака Шакура. Сюда же можно отнести Люка Перри, Карлоса Леона и Гая Ричи. Все они моложе звезды: кто на пять, а кто и на десять лет. Но было и одно исключение.

Самым возрастным избранником Мадонны стал Уоррен Битти. Здесь все случилось ровно наоборот: актер старше артистки на 21 год. С ним знаменитость начала отношения после развода с первым мужем — Шоном Пенном. Впрочем, долго эта связь не просуществовала.

Артист мечтал о тихой и размеренной жизни, чего Мадонна дать ему не могла. В результате пара, в искренности чувств которой многие и так сомневались, приняла решение о расставании.