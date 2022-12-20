Выбили средства: не поверите, кому достался баснословный гонорар за «Приключения Буратино»

В великолепной сказке «Приключения Буратино» снялись не только начинающие актеры, но и признанные на тот момент артисты советского кино. Думается, что гонорар у последних должен был быть в разы выше, чем у молодых коллег, однако это совсем не так.

Режиссер Леонид Нечаев выбил для одного из актеров персональную ставку в 600 рублей за весь период съемок. Кроме того, ему выплатили еще 600 рублей в качестве постановочных. Речь идет о Дмитрие Иосифове, который сыграл Буратино. Мальчик был доволен, ведь его заработок был выше, чем у всех остальных.

Лишь спустя годы Иосифов узнал, что Ролан Быков, сыгравший кота Базилио, был жутко обижен на Нечаева. Ведь ему, прославленному артисту, заплатили каких-то жалких 200 рублей. А начинающий и никому не известный Иосифов получил на тысячу больше. Об этом рассказал сам Дмитрий изданию «Откровения звезд ».

Впрочем, ничего сверхъестественного в зарплате юного актера не было. 1 200 рублей — это не такие уж и большие деньги по тем временам. Например, автомобиль марки «ВАЗ» можно было купить за 5 500 рублей, а денег Буратино хватило бы в лучшем случае на два телевизора.