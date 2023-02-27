Выбила наследство из 90-летнего старика: ужаснетесь, на что пошла красотка ради денег

Анна Николь Смит мечтала стать моделью, и одна судьбоносная встреча подарила ей такую возможность. Хотя после этого ей пришлось столкнуться с общественным осуждением.

Молодая красавица работала танцовщицей в ночном клубе, поскольку дорога к подиуму и обложкам глянцевых журналов была для нее закрыта. Но однажды среди посетителей бара она заметила старика, прикованного к инвалидному креслу. Позже она узнала, что мужчина являлся нефтяным магнатом, и после этой новости девушка взглянула на него по-другому.

Однако ей нужно было как-то удерживать внимание миллионера, и она решилась лечь на стол пластического хирурга. Анна сильно увеличила грудь и не стеснялась ходить к косметологам, чтобы поддерживать свою красоту. За время отношений 90-летний бизнесмен потратил на свою возлюбленную около 6 миллионов долларов и обеспечил ей модельную карьеру, но в завещание не вписал. Однако девушка дождалась, когда он вместе с сыном покинет этот мир, и получила права на часть богатств.