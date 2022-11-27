Выберите эту женщину и будете счастливы: мудрый совет от Жванецкого, который стоит услышать всем мужчинам

Сатирик Михаил Жванецкий отличался бурной личной жизнью. Артист был женат и трижды состоял в «неофициальных» браках без штампа в паспорте. Ловелас Жванецкий знает толк в любви, и будет не лишним услышать его совет о выборе спутницы.

«Никогда не женись на женщине, с которой можно жить. Женись на той, без которой жить нельзя», — сказал однажды сатирик. Видимо, поэтому на его счету лишь один официальный брак.

Жванецкий призывает жениться лишь на той женщине, которую по-настоящему любишь и без которой жизнь – это всего лишь существование. Многие мужчины ищут в браке комфорт и бытовое обслуживание, но Михаил Жванецкий считает, что главное в жизни человека – это любовь и жениться нужно лишь по большому чувству.