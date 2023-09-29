Выберите цвета, а мы угадаем ваш самый большой страх

Каждый человек чего-нибудь боится, только не все готовы признаться в своих страхах. Иногда - из-за того, что опасаются показаться смешными. Некоторые фобии, зафиксированные учеными, действительно могут вызвать у окружающих как минимум недоумение, максимум - смех. Однако тем, кто страдает от этих страхом, ни капли не смешно. Например, есть люди, которые испытывают ужас, когда видят обычные… воздушные шарики. Страх перед этим неизменным праздничным атрибутом ученые называют глобофобией. Кто-то боится прикоснуться к их поверхности, а кто-то дрожит при мысли о том, что шарик может лопнуть. По мнению психологов, причины глобофобии могут быть самыми разными. Возможно, кого-то в детстве серьезно напугал звук лопнувшего шарика, а кто-то грустил из-за того, что красивая игрушка исчезла в мгновение ока. Кроме того, среди необычных фобий исследователи называют вестифобию (боязнь одежды), арахибутирофобию (боязь ощутить вязкое арахисовое масло на нёбе), бананобофию (которая, пожалуй, не нуждается в комментариях). Любопытно, что существует даже фобофобия - страх фобий! Ответьте на вопросы нашего теста и узнайте, чего вы боитесь больше всего.

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